“Avremo bisogno di un’iniezione di liquidità da parte del nostro azionista. Prima possibile”. Non usa giri di parole Tim Clark, presidente di Emirates, nel descrivere la situazione attuale della compagnia aerea di Dubai.

Il manager fa un’analisi dello stato attuale del vettore, che definisce come quello probabilmente con il network più attivo in questo momento a livello internazionale, con il 40 per cento della programmazione operativa. Ma, rileva su Flightglobal, la compagnia sta operando in particolare nel segmento cargo, con una flessibilità massima che gli consente di spostarsi anche sulla linea passeggeri là dove c’è la necessità.



La situazione

“Stiamo tornando lentamente alla normalità – ha aggiunto – e osserviamo la regola di effettuare i collegamenti là dove riusciamo a non superare i costi operativi”. Tuttavia questo non impedisce che la liquidità vada lentamente assottigliandosi e che quindi si renda necessario un supporto. Supporto del quale Clark non ha dubbi: “Dubai ha bisogno della sua compagnia, è indispensabile per la sua esistenza”.