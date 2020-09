Emirates incassa 2 miliardi di dollari dal governo di Dubai

Sono 7,3 miliardi di dirham, pari a 2 miliardi di dollari, gli aiuti economici che il governo di Dubai ha concesso a Emirates, per sostenere in vettore in crisi di liquidità a causa della pandemia di Covid 19.

Lo dice la Reuters, che sottolinea come l’iniezione di liquidità non sia stata annunciata pubblicamente né dal governo né dalla compagnia: i dettagli sono stati inseriti in un prospetto per una potenziale emissione di obbligazioni da parte dell’Emirato.



Il vettore, dice sempre la Reuters, questo mese ha chiesto all'equipaggio di cabina di prendere un congedo volontario non retribuito mentre sta avviando un processo di riorganizzazione del personale.