Alitalia riprende a pieno ritmo le operazioni sullo scalo di Linate. Da domani, 1 agosto, il vettore volerà verso 23 destinazioni nazionali e internazionali.

Ai collegamenti di continuità territoriale attivati lo scorso 24 luglio verso Cagliari, Alghero e Olbia, si aggiungeranno così le rotte di medio raggio, attive fino ad oggi su Malpensa, verso Bari, Brindisi, Catania, Lamezia Terme, Lampedusa, Napoli, Palermo, Pantelleria, Reggio Calabria, Roma Fiumicino e, all’estero, Amsterdam, Bruxelles, Londra e Parigi.



Saranno inoltre attivati i voli estivi per Palma di Maiorca, Ibiza, Minorca, Corfù e Rodi (4 servizi alla settimana); e, da martedì 4 agosto, riprenderà il collegamento stagionale per Heraklion (Creta), con 4 voli alla settimana.



Più frequenze

Da Linate saranno anche incrementate le frequenze dei collegamenti per Catania (da 8 a 12 voli giornalieri), Lamezia Terme e Brindisi (da 4 a 6 servizi giornalieri), Napoli (da 2 a 4 voli al giorno) e Lampedusa (da 2 a 4 voli settimanali).



Malpensa

Sull’aeroporto di Milano Malpensa, da domani rimarranno attivi 4 voli al giorno da e verso Roma Fiumicino e 2 servizi settimanali con Cagliari. Riprenderanno invece a inizio settembre i voli diretti per New York (tre volte alla settimana).



Il vettore prevede, inoltre, il raddoppio delle frequenze su Brindisi da Roma (da 2 a 4 voli al giorno).