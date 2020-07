Alitalia: le modifiche d'autunno per i voli nazionali

Ci saranno interventi anche sulla rete domestica nella programmazione autunnale di Alitalia, periodo che segnerà il ritorno anche di alcune rotte internazionali sospese durante la fase di emergenza.

A partire dal mese di settembre la compagnia tornerà a volare da Roma a Verona con 4 servizi al giorno, fra andate e ritorni. Inoltre sono previsti alcuni aumenti sul fronte delle frequenze, a partire dalla rotta Fiumicino-Linate, che passerà da 10 a 22 voli al giorno (14 nei fine settimana), e le rotte da Fiumicino verso Genova, Bari e Reggio Calabria, che raddoppieranno da 2 a 4 servizi giornalieri. A ottobre poi raddoppio anche sui voli per Napoli e Firenze, anche in questo caso da 2 a 4.



Per quanto riguarda Milano nel mese di ottobre cresceranno i servizi dal city airport milanese verso Bari e Napoli (da 4 a 6 voli al giorno su entrambi gli scali). Alitalia opererà complessivamente a ottobre circa 670 voli settimanali fra i due aeroporti di Milano e 19 destinazioni domestiche e internazionali.