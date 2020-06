Volotea: tre nuovi voli da Trieste per la summer

Saranno attivate da luglio le tre nuove rotte di Volotea da e per il Friuli Venezia Giulia: Palermo, Olbia e Lamezia Terme. “Al nostro classico collegamento Napoli-Trieste - spiega infatti Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - si aggiungono quest’estate tre nuovi voli in partenza da Olbia, Palermo e Lamezia Terme”.

Un’opportunità interessante, per il Friuli Venezia Giulia, di incrementare il proprio traffico incoming grazie al vettore che, aggiunge Rebasti, proporrà “fino a due frequenze settimanali per le nuove rotte in partenza da Sicilia, Sardegna e Calabria, e fino a 5 voli a settimana per desidera raggiungere Trieste partendo da Napoli. Per la stagione estiva 2020 crediamo molto nelle potenzialità turistiche non solo di Trieste, ma dell’intera regione”.



Regione che conta sull’attivazione dei nuovi voli per “recuperare, almeno parzialmente, per la stagione estiva 2020, alcuni flussi turistici, nella speranza di riuscire a convincere potenziali nuovi turisti a trascorrere le vacanze scoprendo anche regioni più lontane” conclude il direttore generale di PromoTurismoFVG, ente che si occupa della gestione e promozione del turismo regionale, Lucio Gomiero.