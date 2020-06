Volotea torna a volare da Bari e Brindisi

Volotea riprende a volare dalla Puglia. La compagnia aerea ha annunciato che, a partire dal 19 e dal 20 giugno, tornerà a operare sugli scali di Bari e Brindisi.

Per la stagione estiva il vettore potenzierà l’offerta domestica. Da Bari rafforzerà i collegamenti verso Venezia e Verona e volerà verso Catania, Olbia e Palermo.



Dallo scalo di Brindisi decollerà verso Genova e rafforzerà i collegamenti verso Verona.



Missione incoming

“Stiamo consolidando la nostra offerta con un focus maggiore sui collegamenti domestici – spiega in una nota Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea -. Vogliamo dimostrare la nostra vicinanza ai passeggeri e alle comunità locali, offrendo loro un messaggio di speranza e positività dopo questo periodo così difficile. Grazie alla nostra flotta, sarà più facile e veloce decollare dalla Puglia verso varie diverse destinazioni italiane e, allo stesso tempo, ci auguriamo di poter supportare il flusso di turisti incoming, desiderosi di visitare Bari, Brindisi e tutta la Regione, con grande beneficio per il tessuto economico locale. È chiara la nostra volontà di continuare a investire in Italia, sostenendo con i nostri voli l’intero comparto turistico nazionale”.



Misure speciali

In vista della ripresa delle sue operazioni, Volotea ha annunciato di aver implementato nuove procedure per garantire igiene e sicurezza di passeggeri e dipendenti durante tutte le fasi del viaggio, dall'imbarco in aeroporto sino all'arrivo a destinazione.