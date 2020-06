Albastar approda a Cuneo: nuovi voli su Trapani e Catania

L’aeroporto delle Langhe e Alpi del Mare si mette in moto per l’estate. Lo scalo di Cuneo Levaldigi ha annunciato anche una serie di novità grazie alla new entry Albastar.

“Il primo volo della ripresa sarà il 4 luglio con la rotta su Cagliari di Ryanair - ha annunciato Anna Milanese, direttore generale dell’aeroporto di Cuneo -, a cui si aggiungeranno gli altri collegamenti Trapani, Casablanca e Bari. Si riparte con la conferma del network che avevamo, con qualche novità in più”.



Ad annunciare le novità di Albastar è il cco & deputy ceo del vettore Giancarlo Celani. “Da Cuneo a Trapani - si legge in una nota dello scalo - si vola ogni venerdì dal 10 luglio al 25 settembre e ogni lunedì dal 27 luglio al 7 settembre; da Cuneo a Catania dal 2 agosto al 13 settembre. I collegamenti saranno operati con una moderna flotta di B737-800ng configurati a 189 posti in classe”.