Albastar atterra a Trapani, due nuove rotte su Malpensa e Cuneo

Prenderanno il via il prossimo 2 luglio le due nuove rotte che verranno operate da Albastar dall’aeroporto di Trapani Birgi. Lo scalo siciliano si prepara così ad avviare il rilancio con l’avvio dei collegamenti su Milano Malpensa e su Cuneo Levaldigi.

Il decollo delle tratte, entrambe con frequenza bisettimanale il venerdì e lunedì, è previsto per il prossimo 10 luglio e i voli saranno operati utilizzando i B737-800 configurati in un’unica classe di servizio.



“Protagonista della nostra ripartenza è Trapani, - commenta Giancarlo Celani, chief commercial officer & deputy ceo di Albastar - una nuova destinazione per il nostro network di voli di linea a cui seguirà una programmazione invernale da dicembre, attualmente in fase di pianificazione”.