Un volo Albastar con Orp per il primo pellegrinaggio a Lourdes post Covid

Porta la firma di Opera Romana Pellegrinaggi e Albastar il primo pellegrinaggio in partenza con direzione Lourdes dall’inizio dell’emergenza Coronavirus.

L’evento avrà luogo tra il 24 e il 27 agosto con partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino. A guidarlo sarà il cardinale vicario Angelo De Donatis, accompagnato dai vescovi ausiliari Paolo Ricciardi, Guerino Di Tora, Gianpiero Palmieri e Paolo Selvadagi. Parteciperanno numerosi fedeli di Roma e un gruppo di rappresentanti del mondo sanitario.



“Siamo lieti di essere al fianco di Opera Romana Pellegrinaggi in questa iniziativa fortemente voluta – commenta il cco e deputy ceo di Albastar Giancarlo Celani - verso una delle destinazioni storiche più importanti per Albastar e la nostra collaborazione ci porta a guardare con fiducia già alla definizione di un programma congiunto per l’estate 2021, che possa offrire un prodotto adeguato all’esigenza dei pellegrini”.