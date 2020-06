Qatar Airways, Thierry de Bailleul vice presidente vendite per l’Europa

Thierry de Bailleul (nella foto) è il nuovo vice presidente vendite per l’Europa di Qatar Airways. Nel nuovo ruolo, guiderà, dalla sede regionale di Londra, le operazioni di vendita in più di 30 nazioni europee.

De Bailleul vanta oltre 30 anni di esperienza nella gestione dell'aviazione commerciale e una vasta conoscenza del settore a livello globale.



I suoi ruoli precedenti lo hanno visto lavorare in Europa, Asia-Pacifico e Sud America. Thierry ha trascorso molti anni presso Air France-Klm prima di entrare a far parte di Emirates nel 2013 come amministratore delegato in Francia.



"La vasta esperienza di Thierry nell'aiutare a guidare le vendite in diverse regioni con diversi marchi contribuirà al processo di recupero e alla continua crescita della nostra compagnia aerea in tutta Europa", spiega direttore commerciale di Qatar Airways, Simon Talling Smith.