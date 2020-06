L’idea di Qatar Airways: una minisuite superesclusiva sui B777-9

L’annuncio arriva dal ceo Akbar Al Baker (nella foto): Qatar Airways sta sviluppando il progetto di una cabina superlusso per i Boeing 777-9 che voleranno alla volta delle destinazioni europee.

L’obiettivo, ha spiegato a Executive Traveller il ceo, è colmare una lacuna nel mercato dei viaggi di fascia alta dovuta al progressivo ritiro degli A380, che avverrà tra il 2024 e il 2028.



“Stiamo studiando la possibilità di avere una cabina molto esclusiva di first class di soli quattro posti, ad esempio” afferma Al Baker, definendo questa novità come un prodotto di nicchia, rivolto ai viaggiatori di lusso del Qatar.



“Qui in Qatar – spiega – abbiamo una forte richiesta per destinazioni europee come Londra e Parigi, quindi potremmo introdurre una cabina di prima classe molto piccola per i nostri passeggeri locali che desiderano un prodotto superesclusivo".



I tempi del progetto

Il prodotto potrebbe essere pronto per il 2028, quando l’ultimo dei dieci A380 del vettore sarà dismesso. “Non introdurremo la nuova cabina sulla prima tranche dei B777 – precisa il ceo – perché vogliamo ottenere un prodotto davvero unico, quindi abbiamo bisogno di tempo per svilupparlo”.



La compagnia del Qatar ha firmato un ordine per 50 velivoli 777-9 di Boeing, destinati a rimpiazzare gli attuali 777-300ER, oltre a dieci B777-8 per sostituire i Boeing 777-200LR. Le prime consegne dei Boeing 777-9 saranno ritardate almeno fino al 2022.