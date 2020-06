Qatar Airways, riprendono a metà luglio i voli da Venezia

Qatar Airways torna a volare su Venezia. La compagnia aerea ha annunciato la ripresa delle operazioni da e verso il Marco Polo a partire dal prossimo 15 luglio.

I voli saranno operati da Boeing B787 Dreamliner ogni lunedì, mercoledì, venerdì con connessioni in coincidenza attraverso l'aeroporto internazionale di Hamad.



La riapertura delle operazioni all’aeroporto di Venezia, rientra nella graduale ripresa del network. In Italia questo processo si è tradotto con un aumento di frequenze su Roma (6 frequenze a giugno), il ripristino dei servizi da Milano Malpensa (5 frequenze entro luglio di cui 4 già operative). A livello globale, già entro la fine di questo mese saranno operative 52 destinazioni del network e l’obiettivo è di arrivare a 80 entro giugno di cui 23 in Europa, 4 nelle Americhe, 20 in Medio Oriente/Africa e 33 in Asia/Pacifico.



Le misure a bordo

A bordo dei velivoli, il vettore richiede di indossare le mascherine e raccomanda ai passeggeri di portare le proprie per motivi di vestibilità e comfort.



Qatar Airways ha, inoltre, modificato la policy 'Travel with Confidence' per garantire più flessibilità.