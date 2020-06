I bookmaker del settore lo danno quasi per certo: Lazzerini sarà il nuovo ceo di Alitalia. Il manager, in questo momento, sarebbe infatti il favorito nella corsa alla poltrona più alta della newco che dovrebbe nascere con lo scopo di rimettere in pista la compagnia aerea.

A rivelare l’indiscrezione è affaritaliani.it, che indica l’attuale cco come il probabile amministratore delegato di Alitalia.



Le poltrone vacanti

Ancora da decidere, invece, il nome del presidente che dovrà guidare, insieme al ceo, il nuovo corso di Alitalia. Secondo quanto emerge dai rumors, il nome di Alfredo Altavilla dovrebbe essere uscito dalla rosa dei possibili manager della compagnia.



Stando alle ultime decisioni, la flotta della compagnia dopo la creazione della newco dovrebbe essere di 105 aeromobili, impegnati in particolare sul lungo e sul medio raggio. Ma l’intero processo è ovviamente rimasto frenato dall’emergenza Covid. E ora, come ha riportato Il Messaggero nei giorni scorsi, si attendono i decreti attuativi per mettere in piedi il piano previsto.