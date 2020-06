Newco Alitalia, settimana decisiva: le ultime indiscrezioni

Per Alitalia potrebbe essere arrivata la settimana decisiva e la newco potrebbe vedere finalmente la luce. Con il condizionale che resta d’obbligo visto il turbolento recente passato della compagnia aerea.

Dopo avere trovato l’intesa sul nome dell’amministratore delegato, ruolo che dovrebbe essere ricoperto dall’attuale chief business officer Fabio Lazzerini, creando così una figura di continuità all’interno del vettore, in queste ore si starebbe definendo gli ultimi tasselli per avviare il nuovo progetto, con una dote da 3 miliardi di euro.



Secondo quanto riportato da Il Messaggero, ci sarebbe un testa a testa per la figura del presidente della compagnia: in lizza ci sarebbero il direttore generale Giancarlo Zeni e l’ex amministratore delegato dell’Enav Roberta Neri.



C’è poi il capitolo del coinvolgimento del personale di Air Italy nel progetto, capitolo per il quale negli ultimi giorni ci sono state aperture anche da parte della politica e in primis del ministro dei Trasporti Paola De Micheli. E in quest’ottica rientrerebbe anche la possibilità, sempre citata dal quotidiano, di un’espansione della flotta rispetto alle cifre diffuse nelle ultime settimane. Flotta che risalirebbe quindi sopra quota 100 per fare eventualmente spazio a una nuova entità di cui però al momento non si conoscono i dettagli.