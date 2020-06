Alitalia spinge l’acceleratore. Dopo aver ripreso l’operatività verso le isole, la compagnia aerea si appresta infatti ad aumentare ulteriormente i collegamenti da Roma e Milano verso la Sicilia e la Sardegna.

Da domani il vettore incrementerà i servizi di continuità territoriale d da Milano a Cagliari, mentre dal 13 giugno raddoppierà i voli da Milano verso Catania e Palermo. Dal 15 giugno aggiungerà poi ulteriori collegamenti fra Roma e i due aeroporti siciliani e aumenterà i collegamenti di continuità territoriale Roma-Cagliari.



Sulla Milano-Catania e sulla Milano-Palermo i voli Alitalia passeranno da 2 a 4 al giorno, mentre i collegamenti Roma-Catania e Roma-Palermo cresceranno da 8 a 10 al giorno su entrambi gli aeroporti.



Continuità territoriale

I servizi di continuità territoriale fra Milano e Cagliari saliranno da 4 a 6 al giorno e i voli fra Roma e Cagliari aumenteranno da 6 a 8 al giorno.



Gli orari

Sulle tratte fra Milano e la Sicilia, Alitalia aggiungerà ai collegamenti già operativi un volo per Catania che partirà alle ore 17 e uno per Palermo (anche questo previsto per le 17), mentre i collegamenti addizionali per Milano decolleranno da Catania alle ore 20.50 e da Palermo alle 20.40. I servizi aggiuntivi da Roma alla Sicilia partiranno alle ore 9.50 (per Catania) e alle 8.40 (per Palermo). I voli addizionali per Roma decolleranno alle ore 11.55 da Catania e alle 10.30 da Palermo.



I voli addizionali per Cagliari partiranno da Milano alle 8.15 e da Roma alle 18.30. Dallo scalo sardo, invece, i collegamenti aggiuntivi decolleranno alle ore 11.40 per Milano e alle 20.20 per Roma.