Hertz lancia la formula Pay per Drive per le distanze brevi

Novità in casa Hertz, che lancia la formula di noleggio Pay per Drive, studiata per chi percorre distanze brevi.

Hertz Pay per Drive punta sulla massima flessibilità e consente di pagare solo i chilometri effettivamente percorsi con la garanzia di viaggiare a bordo di un’auto igienizzata e sanificata prima di ogni nuovo noleggio.



Il cliente potrà noleggiare l’auto che preferisce per una durata da 7 a 30 giorni, rinnovabile ogni mese. Per agevolare la scelta, Hertz mette a disposizione tre taglie: Piccola (S), Media (M), Grande (L). Ad ognuna corrisponderà una tariffa giornaliera predefinita, comprensiva di Iva. Inoltre il noleggio includerà il guidatore aggiuntivo gratuito e la possibilità di riconsegnare l’auto in un’agenzia diversa per agevolare la logistica dell’ospite. E il noleggio può ora essere pagato anche con carta di debito personale.