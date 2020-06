Klm aumenta i voli sull'Italia, a luglio otto città nel network

“I nostri clienti vogliono ritornare a viaggiare di nuovo. Stiamo quindi gradualmente espandendo il network”. Queste le parole con cui Pieter Elbers, presidente e ceo di Klm Royal Dutch Airlines annuncia l’ulteriore aumento dei voli del vettore dall’Italia a partire da luglio.

Se, infatti, Klm ha ripreso già dal 1 giugno i giornalieri da Amsterdam su Roma Fiumicino, Milano Malpensa, Venezia e Firenze, dal prossimo mese riattiverà anche i collegamenti con Bologna, Cagliari, Catania e Genova, arrivando a servire otto città italiane.



Il network europeo e intercontinentale

In totale, nel mese di luglio il network europeo di Klm comprenderà 73 destinazioni, rispetto alle 30 destinazioni di maggio e alle 45 destinazioni di giugno.



Per quanto riguarda, invece, la rete intercontinentale a giugno il vettore ha introdotto collegamenti per Aruba, Bonaire, Saint Martin, Paramaribo e Quito. A luglio, poi, prevede di aggiungere altre sei destinazioni (Jakarta, Denpasar, Washington, San Francisco, Vancouver e Calgary) e di intensificare le frequenze verso le destinazioni già offerte a giugno. Il totale di destinazioni intercontinentali salirà, dunque, a 51. Circa la metà di queste destinazioni è attualmente utilizzata solo per il trasporto cargo, ma non appena le autorità allenteranno le restrizioni sui viaggi Klm aprirà queste destinazioni anche ai passeggeri.