di Lino Vuotto

Si riparte. Con la massima cautela, anche per via della mancanza di chiarezza sulle regole comuni da adottare e sui limiti ancora imposti da alcuni Paesi ai movimenti all’interno dei Paesi dell’Unione europea. Tuttavia le compagnie aeree sembrano avere sciolto le riserve e negli ultimi giorni si sono moltiplicati gli annunci relativi alla ripresa dei voli sull’Italia.



Una partenza lenta in questi primi giorni di giugno, per poi aumentare progressivamente dalla metà del mese, nella speranza che la domanda dei mesi di luglio e agosto in particolare possa tornare a crescere e ridare un minimo di ossigeno ai vettori.



Air France-Klm

La prima a partire insieme a Lufthansa sarà il Gruppo Air France-Klm. La programmazione prevede un volo giornaliero da Milano, Roma, Venezia e Firenze per Amsterdam e fino a 11 frequenze settimanali per Parigi Cdg. Nel network entreranno poi anche Napoli (8 giugno), Bologna (10 giugno) e Bari (13 giugno) che saranno collegati con l’aeroporto parigino con diverse frequenze. Entro la fine del mese il gruppo franco-olandese conta di arrivare fino a 78 frequenze settimanali.



Lufthansa Group

Passando ai tedeschi, dopo l’annuncio della ripresa lenta avviata in questi giorni, è arrivata anche la programmazione della seconda metà del mese, che si annuncia di tutt’altro tono e si passerà da 21 a 173 frequenze settimanali distribuite su 14 aeroporti italiani. Verranno intensificate le frequenze sulle mete già presenti in programma e ripristinati i collegamenti per Venezia, Bologna, Torino, Palermo, Firenze, Bari, Verona, Cagliari e Brindisi. E la ripresa coinvolgerà anche Air Dolomiti, che tornerà in pista con le prime quattro rotte domestiche da Firenze verso Brindisi, Catania, Palermo e Cagliari.



Gruppo Iag

In casa Iag nessuna comunicazione ufficiale da parte di British Airways, mentre si preparano al decollo sulla Penisola Vueling e Iberia. La prima tornerà sul secondo mercato più importante per il suo network con 19 rotte, dieci delle quali dall’hub di Roma, garantendo il servizio su Barcellona da tutti gli scali precedentemente serviti dal vettore. Per quanto riguarda invece Iberia partenza soft con voli su Milano, Roma e Venezia.



Partenza rinviata a luglio, infine, per Tap e Blue Air. La prima opererà su Malpensa e Fiumicino, la seconda invece su 5 città: Roma, Firenze, Milano, Torino, Napoli.