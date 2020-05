Ha preso forma lo schedule che dal primo di giugno riporterà gli aerei del Gruppo Air France-Klm sugli aeroporti italiani. Una ripresa graduale e a tappe che consentirà di raggiungere, entro la fine del mese, un totale di 78 voli settimanali da e per l’Italia.

“Ritornare a volare nel Belpaese è per noi motivo di grande orgoglio e conferma l’importanza del mercato italiano per il Gruppo Air France-Klm – sottolinea il direttore generale East Mediterranean Stefan Vanovrmeier -. Nelle ultime settimane abbiamo messo in campo tutte le misure necessarie per volare in sicurezza e siamo ora pronti a ripartire, già dal mese di giugno e in vista dell’imminente stagione turistica, con più del 15% dei nostri voli da e per l’Italia”.



La programmazione prevede un volo giornaliero da Milano, Roma, Venezia e Firenze per Amsterdam e fino a 11 frequenze settimanali per Parigi Cdg. Nel network entreranno poi anche Napoli (8 giugno), Bologna (10 giugno) e Bari (13 giugno) che saranno collegati con l’aeroporto parigino con diverse frequenze.



Tra le misure che verranno adottate, mascherina obbligatoria e distanziamento sociale a bordo, igienizzazione dei sedili e di tutte le superfici all’interno dell’aeromobile, ricambio dell’aria ogni 3 minuti tramite sistema di filtraggio dell'aria costituito da filtri anti particolato Hepa, identici a quelli utilizzati nelle sale operatorie.