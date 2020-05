Tap su Malpensa e Fiumicino a partire da luglio

È fissata per il primo di luglio la data della ripresa dei voli di Tap Air Portugal sull’Italia. Si tratta di una ripresa parziale che in questa prima fase coinvolgerà solamente gli scali di Milano Malpensa e Roma Fiumicino, in entrambi i casi con due voli giornalieri su Lisbona.

La ripresa del network italiano fa parte del più ampio piano di riavvio delle operazioni che a luglio consentirà al vettore portoghese di tornare in pista con circa il 20 per cento della normale operatività, per un totale di 247 voli settimanali, con l’obiettivo di crescere già a partire da agosto.



“I voli dall’Italia – spiega la compagnia in una nota - consentiranno di raggiungere via Lisbona sia Porto che i due arcipelaghi portoghesi Azzorre e Madeira nonché le rotte intercontinentali già attive per l’Africa, l’America del Nord e il Brasile”.