Tap: ok della Ue al prestito statale da 1,2 miliardi di euro

Ammonta a 1,2 miliardi di euro il prestito governativo per Tap Air Portugal che ha ricevuto il via libera della Commissione europea.

Si tratta di uno stanziamento che consentirà al vettore di affrontare la fase della ripresa, per la quale è stata già messa in campo una programmazione di alto livello.



Secondo i termini stabiliti dal Governo portoghese, la compagnia avrà ora sei mesi di tempo per rimborsare lo stato o, in alternativa, mettere in campo un piano di ristrutturazione.



La Commissione europea dal canto suo ha riconosciuto che il prestito non viola le normative in materia di aiuti di Stato anche in virtù del ruolo di Tap nell’economia turistica del Paese.