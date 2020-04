Anche Tap vola verso la nazionalizzazione

“Il Paese non può permettersi di perdere un asset così importante e vista la situazione l’unica soluzione per Tap Air Portugal potrebbe essere la nazionalizzazione”.

Esce allo scoperto il primo ministro portoghese Antonio Costa, che si accoda a quella che si sta rivelando un linea comune per molti Paesi nell’Unione europea. A fronte di un azzeramento della domanda con conseguente svuotamento delle casse delle compagnia, per molte realtà l’unica soluzione appare al momento l’ingresso, parziale o totale, dello Stato di riferimento all’interno del capitale.



Negli ultimi giorni Tap ha rivisto ancora al ribasso la programmazione per le prossime settimane con la cancellazione delle rotte a lungo raggio verso le Americhe: al momento i voli in schedule sono tre domestici a cui se ne dovrebbero aggiungere due su Parigi e Londra dopo il 4 maggio e fino al 17 dello stesso mese.