Piccoli segnali all’interno di un contesto che, in questo momento, lascia poco spazio all’ottimismo nel mondo del trasporto aereo. Ma anche in questa situazione non manca chi cerca di guardare avanti, al dopo-pandemia, e studia come affrontare la ripresa.

Si può inserire in questo contesto la mossa controcorrente che porta la firma della compagnia portoghese Tap. Dopo avere postato su Twitter nei giorni scorsi un arrivederci ai propri clienti ricordando la necessità di rimanere fermi, il vettore è passato al contrattacco e ha annunciato tre nuove rotte a lungo raggio.



Da Lisbona, con l’avvio dell’orario invernale, secondo quanto riportato da Simpleflying, Tap ha messo in programmazione due collegamenti trisettimanali con destinazione Città del Capo e Cancun. Entrambi i voli verranno operati utilizzando gli A330-900neo.



Il terzo volo è stato invece messo in programmazione già dalla fine di giugno e si tratta di un bisettimanale previsto dall’aeroporto Ponta Delgada delle Isole Azzorre e Toronto.