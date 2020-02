Tap al centro delle mire dei big del trasporto aereo per la prossima mossa di consolidamento? Il nome della compagnia portoghese torna in campo periodicamente e questa volta il vettore sembrerebbe nelle mire di Lufthansa in collaborazione con United.

Per ora si tratta solo di rumors provenienti dalla stampa del Paese, che non hanno avuto ancora riscontri ufficiali da parte dei soggetti in causa. A mettere sul mercato la quota di Tap sarebbe la Atlantic Gateway, che in questi ultimi anni aveva rilanciato in maniera importante la compagnia dopo avere rilevato la maggioranza dal Governo.



Questa stessa quota sarebbe ora finita nel mirino del Gruppo tedesco insieme a United, che avrebbero iniziato le negoziazioni con David Neeleman, il tycoon già fondatore di JetBlue e che ora sta per iniziare una nuova avventura negli Stati Uniti con Breeze Airways. Ma dietro la possibile uscita di scena ci sarebbe anche un disaccordo con il Governo portoghese sulla gestione della società.



Nei mesi scorsi erano circolate voci anche su un possibile interessamento di Air France-Klm dopo che era ‘sfuggito’ l’affare Air Europa, entrata invece nell’orbita Iag. A fare gola il forte sviluppo di Tap sul Nord America oltre che sull’Africa.