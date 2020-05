Sarà una ripartenza tutta italiana quella che vedrà come protagonista Air Dolomiti. La compagnia aerea del Gruppo Lufthansa riavvierà i motori dei propri aerei il 5 giugno con tre rotte che collegheranno lo scalo di Firenze con le isole maggiori.

Il vettore opererà quattro frequenze alla settimana su Catania, Palermo e Cagliari, ma quest’ultimo volo partirà il 19 giugno. Ampie le garanzie per i passeggeri. Sarà possibile bloccare la tariffa e pagare entro un arco di sette giorni; possibile inoltre la cancellazione gratuita della prenotazione con rimborso oppure rebooking senza costi aggiuntivi: anche queste modifiche dovranno essere richieste entro sette giorni dalla data di partenza del volo.



“Firenze rappresenta uno degli scali strategici per noi – sottolinea il presidente e ceo Joerg Eberhart -, qui serviamo gli hub di Monaco e Francoforte ed è qui che abbiamo deciso di investire con il nostro nuovo centro di manutenzione. La possibilità di poter operare con gli Embraer 195 e la capacità dell’aeroporto di adeguarsi in tempi rapidi alle nuove disposizioni ha accelerato le operazioni di ripartenza”.