Air Dolomiti: mascherine obbligatorie a bordo dal 4 maggio

Sarà attivo da lunedì prossimo 4 maggio l’obbligo per tutti i passeggeri di Air Dolomiti di indossare mascherine protettive a bordo degli aerei del vettore del gruppo Lufthansa. Una procedura che dovrà essere rispettata per tutta la durata del viaggio in aereo e nei passaggio in aeroporto prima e dopo il volo.

“Tutto il personale navigante indosserà una protezione adeguata per naso e bocca e guanti monouso – si legge in una nota della compagnia -. Continuerà la regolare distribuzione di salviette rinfrescanti antibatteriche mentre il servizio di bordo rimarrà ancora in sospeso. Inoltre, vista la riduzione della capacità massima dell’aeromobile e la presenza di un numero inferiore di passeggeri in volo, Air Dolomiti si adopererà per garantire la distanza minima interpersonale”.