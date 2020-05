Delta, due rotte per l'Europa in versione ibrida cargo e passeggeri

Due rotte per cercare di dare un segnale al mercato. Delta ha annunciato la riapertura di due collegamenti tra Europa e Stati Uniti, Atlanta-Francoforte e Detroit-Londra, nel tentativo di dare un primo impulso ai voli tra i due continenti.

Le tratte saranno ibride, nel senso che gli aerei avranno la duplice funzione di trasporto materiali e passeggeri. Il via è previsto per il 21 maggio e la frequenza programmata è di tre voli alla settimana per entrambi i collegamenti.



Le novità sembrano anche segnare quello che potrebbe essere il prossimo futuro dei voli a lunga gittata: qui la domanda resta alta per quanto riguarda il segmento cargo e per ottimizzare i vettori potrebbero spingersi maggiormente verso le soluzioni ibride.