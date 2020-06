Delta rafforza le misure anti-Covid limitando i posti a bordo

Delta Air Lines aumenta l’impegno a creare più spazio tra i posti a bordo dei velivoli, in modo da garantire sicurezza ai passeggeri. Oltre a bloccare la selezione dei posti centrali nelle file, il vettore ha infatti deciso di ridurre ulteriormente la disponibilità in ogni cabina fino al 30 settembre.

"Limitare il numero complessivo di clienti su tutti gli aeromobili in tutta la flotta è uno dei passi più importanti che possiamo adottare per garantire un'esperienza sicura per i nostri viaggiatori - sostiene Bill Lentsch, chief customer experience officer -. Delta offre i più alti standard di sicurezza e pulizia, quindi siamo pronti ad accogliere i clienti quando anche loro saranno pronti a volare di nuovo".



Secondo quanto riportato da eturbonews.com fino al 30 settembre Delta limiterà i posti al 50% in First Class, al 60% nella cabina principale, nella Delta Comfort+ e nella Delta Premium Select e del 75% in Delta One. Continuerà inoltre a bloccare la selezione di alcuni posti in corridoio in aeromobili con configurazione di sedili 2x2.