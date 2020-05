Delta coinvolge i clienti per la ripartenza

di Gaia Guarino

La pandemia Covid-19 cambierà e sta già cambiando il modo di viaggiare in aereo. Ciò che ancora rimane incerto sono i dettagli dei provvedimenti sanitari che prenderanno le singole compagnie. Da qui l'idea di Delta Air Lines di coinvolgere i clienti per raccogliere idee e suggerimenti.

Attraverso un sondaggio inviato ad alcuni dei suoi 'best passenger', il vettore vuole comprendere cosa sia considerato di effettiva importanza da parte di chi usufruisce del servizio.



"Poiché guardiamo al futuro - ha spiegato la compagnia - continueremo a utilizzare questo tipo di approccio per essere certi di offrire sempre il massimo in quelle esperienze che più contano".



Come riporta travelpulse.com, ai clienti sono stati chiesti pareri sull'uso di gel disinfettanti, sui sedili vuoti e sulla riduzione del servizio di bordo per limitare il contatto con gli assistenti di volo.