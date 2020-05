Latam: obbligatorio l’uso delle mascherine su tutti i voli

Latam ha annunciato che, a bordo di tutti i suoi voli, sarà obbligatorio l’uso delle mascherine a partire dall’11 maggio. La compagnia ha rafforzato le misure di sicurezza a bordo dei suoi voli, rispondendo alle richieste delle autorità sanitarie. L’obbligo era già attivo per i voli sul Cile da metà aprile, ma ora sarà esteso a tutti i collegamenti.

Il vettore, tramite una nota, infonda anche che alcuni dei reparti di manutenzione in Brasile e Cile sono stati riconvertiti per la produzione delle mascherine da fornire al personale.



Per quanto riguarda i passeggeri, invece, la compagnia informa che l’approvvigionamento di mascherine è responsabilità dei clienti stessi.