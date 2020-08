Latam e Azul: codesharing per 64 rotte in Brasile

Dal 17 agosto sarò operativo il codesharing tra Latam Airlines Brasil e Azul che prevederà, a pieno regime, un totale di 64 rotte in Brasile. Per 34 di queste, come sottolinea una nota, i biglietti sono già in vendita da oggi. A fine agosto invece saranno disponibili i ticket per le atre 29 rotte.

"La nostra intenzione - commenta Jerome Cadier, ceo di Latam Airlines Brasil - è di offrire ai clienti un numero maggiore di voli e la possibilità di raggiungere importanti capoluoghi di regione in Brasile. Si tratta di un'ulteriore prova che dimostra la nostra proiezione al futuro, offrendo nuove e più comode possibilità di collegamento in Brasile per permettere al passeggero di viaggiare, consegnare e registrare il bagaglio e di raggiungere più destinazioni con un unico biglietto aereo”.