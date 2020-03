Latam riduce l’operativo del 70%

Latam Airlines Group ridurrà la sua operatività del 70%. “Abbiamo preso questa difficile decisione come conseguenza dell'impossibilità di volare verso gran parte delle nostre destinazioni a causa della chiusura dei confini – spiega in una nota Roberto Alvo, vicepresidente commerciale e prossimo a.d. -. Se le restrizioni sui viaggi verranno estese nei prossimi giorni, non escludiamo di essere costretti a ridurre ulteriormente la nostra operatività”.

Il Gruppo assicura che tutti i passeggeri in possesso di biglietti per voli nazionali o internazionali con partenze previste dal 16 marzo 2020, possono riprogrammare il loro volo gratuitamente fino al 31 dicembre.



“Stiamo lavorando per garantire la sostenibilità a lungo termine del Gruppo e proteggere i posti di lavoro dei 43.000 dipendenti di Latam – conclude Alvo -. Tuttavia, l'entità e l'imprevedibilità di questa crisi rendono difficile anticipare i risultati. Questo è il motivo per cui avremo bisogno del sostegno dei governi per uscire dalla più grande crisi della storia per il settore del turismo e dell'aviazione civile”.