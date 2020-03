Europa a ‘sistema chiuso’. Per contrastare la diffusione del Covid-19 il presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato di aver proposto una restrizione temporanea per tutti i viaggi non essenziali verso l’Ue.

Come riporta ansa.it, la misura avrebbe una durata di 30 giorni ma sarebbe prorogabile in caso di necessità.



Gli effetti

Una sorta di ‘warning’ al contrario, dove a bloccare i viaggi non è il Paese di provenienza ma l’area di arrivo. Se il provvedimento dovesse entrare in atto, sarebbe sicuramente un segnale forte anche per tutti i Paesi dell’Unione europea e sulla necessità di misure urgenti per contrastare l’epidemia.



Per il momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, ma sicuramente la misura avrebbe un impatto anche sul settore dell’incoming. Difficile immaginare, in questa fase, quanto effettivamente potrebbe durare lo stop ai voli.