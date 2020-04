Due aerei si schiantano in rapida sequenza contro le Torri Gemelle di New York provocandone poi il crollo e la morte di migliaia di persone. È l’11 Settembre del 2001 e il più grande attentato della storia nel giro di pochi giorni cambia anche le impostazioni per i viaggi in generale e quelli in aereo in particolare. E contemporaneamente il drastico calo della domanda mise in ginocchio piccoli e grandi vettori, alcuni dei quali uscirono di scena.



Sembrava che fosse stato toccato il culmine, ma questo 2020 e la comparsa del nemico invisibile chiamato Covid-19 sono andati oltre in una misura inimmaginabile, fuori da ogni schema e previsione. E ora bisognerà ancora una volta ripensare tutto il mondo del trasporto aereo, che però arriverà alla ripresa con un bagaglio di perdite economiche mai visto prima. Ma gli attori del comparto hanno già iniziato a guardare avanti.

