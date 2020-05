Idee di resilienza, il turismo si attiva

I giorni bui della crisi non sono riusciti a sconfiggere la voglia di resistere del mondo del turismo. Dai grandi gruppi alle piccole e piccolissime realtà, tutta la filiera sta dimostrando una grande resilienza, in attesa di tempi migliori. E, a tutti i livelli, in questi mesi di lockdown si è cercato di parare i colpi, inventandosi soluzioni e proponendo sorprese ai propri clienti, fidelizzandoli e costruendo con loro il proprio futuro. Sempre dinamici, operatori e agenzie non hanno mai perso il contatto con i loro clienti. Così fra i piccoli e piccolissimi è stato tutto un fiorire di iniziative per non perdere la possibilità di tornare a viaggiare.



Prosegue sulla Digital edition di TTG