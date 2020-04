L'Argentina vieta i voli commerciali fino a settembre

L’Argentina aumenta ulteriormente il livello di guardia e chiude il Paese a tutti i voli commerciali fino al prossimo primo settembre. La decisione è stata presa a sorpresa dal Governo argentino ieri per rendere il Paese sudamericano sempre più inaccessibile e limitare così a diffusione della pandemia.

Nel provvedimento ufficiale, che impone ai vettori di mettere in vendita biglietti solo per partenze posteriori al primo settembre, si legge anche che la data non è definitiva e potrebbe essere ulteriormente posticipata se la situazione non dovesse migliorare.



Il divieto è stato stigmatizzato da parte dei principali organismi del trasporto aereo, che in un comunicato congiunto hanno evidenziato come il provvedimento sia stato preso senza alcuna consultazione.