Wizz Air, il ceo Váradi punta ancora più in alto

L’ecleticco ceo di Wizz Air József Váradi non si ferma. E rilancia sui piani di sviluppo della sua low cost alzano ancora l’asticella delle ambizioni per il futuro, sicuro che alla ripresa il vettore sarà grande protagonista del mercato e programma piani di sviluppo senza precedenti.

Nel corso del webinar proposto da Aviation Week, il manager ha toccato diversi punti relativamente al futuro della compagnia ed è partito spiegando di essere fiducioso di potere arrivare a una piena operatività nell’arco di 5-6 mesi. Anche per questo motivo ha ribadito di non avere nessuna intenzione di cancellare o posticipare le consegne in ordine per nuovi aerei.



Il piano prevede lo sviluppo in nuovi mercati, sia in Europa occidentale sia verso Est. Inoltre Váradi punta forte sulla nuova joint venture ad Abu Dhabi. Da lì, spiega, partirà un network che guarderà a diversi continenti, ampliando quindi ancora il raggio d’azione.