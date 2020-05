Wizz Air ora vuole una base anche a Londra Gatwick

Gli ultimi giorni stanno dimostrando che le ambizioni di Wizz Air sembrano non rimanere solamente sulla carta. Il suo ceo Jozsef Varadi lo ha sbandierato ai quattro venti: grazie alla liquidità della compagnia, l’occasione attuale è quella giusta per mettere in campo investimenti ed espandersi, magari andando a riempire dei vuoti lasciati da altri.

Ora nel mirino del vettore low cost, che ha appena annunciato l’avvio delle operazioni ad Abu Dhabi, c’è la sua seconda base in terra britannica. Qui Wizz Air opera già da Londra Luton, ma adesso punta al grande salto con l’ingresso nello scalo di Gatwick.



Sull’aeroporto londinese infatti si prospettano ottime occasioni grazie alle probabili riduzioni degli impegni da parte di British e Virgin Atlantic, si legge su Simpleflying, oltre a Norwegian che dovrà rivedere per intero il proprio business model. E Varadi lo ha detto apertamente: “Non vogliamo farci scappare questi preziosi slot e faremo di tutto per averli e avviare la nostra base”.