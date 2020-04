Wizz Air riapre la base di Londra Luton con voli per Tenerife e Tel Aviv

Torna a volare da Londra Wizz Air, che riaprirà questa settimana la base di Luton e dal 1 maggio tornerà a servire dal Regno Unito Budapest, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, Iasi, Suceava, Targu Mures, Satu Mare e Timisoara, Belgrado, Bratislava e Kosice, Lisbona, Tenerife e Tel Aviv.

La compagnia provvederà a effettuare voli in linea con le direttive governative, che prevedono il distanziamento dei passeggeri e l’igienizzazione giornaliera dell’aeromobile.



I passeggeri sono invitati a effettuare il check in online, per limitare i contatti non strettamente necessari all’aeroporto, mentre durante il volo il personale indosserà mascherine e guanti e i passeggeri sono invitati ad indossare dispositivi di protezione individuale essi stessi.



La compagnia ha anche lanciato un nuovo video sulla sicurezza a bordo che indica quali sono i comportamenti da tenere per viaggiare in sicurezza.