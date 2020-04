Enac: sospesi i pagamenti per le concessioni aeroportuali

Il versamento dei canoni relativi alle concessioni aeroportuali in scadenza nel mese di luglio verranno sospesi. È questo il provvedimento d’emergenza preso dall’Enac di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.



L’iniziativa prevede che per il 2020 il pagamento “sarà commisurato al traffico effettivamente registrato nel corso dell'anno – si legge in una nota dell’Ente per l’Aviazione civile - e dovrà essere effettuato in una unica soluzione entro il 31 gennaio 2021”.

Il provvedimento rientra tra le varie iniziative assunte dall’Enac a sostegno dell’economia del settore dell’aviazione civile nazionale, delle sue imprese e dei lavoratori.