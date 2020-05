Enac, arrivano le linee guida per gli aeroporti

Un totale di 38 pagine che spiegano nel dettaglio le linee guida per gli aeroporti durante la nuova fase della lotta al Covid-19. Enac ha pubblicato le indicazioni per gli scali sulle misure di sicurezza da osservare per il prossimi mesi: la versione integrale del testo può essere vista a questo link.

Il documento è suddiviso in diversi capitoli che affrontano i vari ambiti di azione, dal flusso di passeggeri ai dipendenti, fino al settore cargo e ai comportamenti da osservare nel caso in cui ci siano cantieri o ditte esterne che operano all’interno dell’aeroporto.



Il presupposto delle linee guida, spiega una nota dell’ente,”è che la gestione del trasporto aereo rispetto alle nuove esigenze sanitarie, sia nella fase dell’emergenza, sia in futuro, debba contemperare l’obiettivo prioritario della tutela della salute dei passeggeri, degli equipaggi e degli addetti dell’intera filiera”.



Ma le regole stilate dall’Enac hanno anche l’obiettivo di creare un sistema che sia sostenibile dal punto di vista operativo e sappia conquistare la fiducia dei viaggiatori.