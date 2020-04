Enac: le misure in campo per sostenere il settore aeronautico

L’Enac ha adottaro specifici provvedimenti in merito alle fatturazioni e ai termini di pagamento per sostenere le imprese del settore aeronautico nell’attuale situazione di emergenza.

In particolare, Enac ha previsto la sospensione dell'emissione delle proprie fatture e della riscossione di quelle in scadenza fino alla cessazione dello stato di emergenza oppure fino a una data antecedente stabilita con decreto governativo. Verranno comunque garantite tutte le prestazioni richieste con le modalità in vigore prima dello stato di emergenza.



Inoltre Enac ha deciso di non applicare i diritti stabiliti dal proprio regolamento per le tariffe, per l'approvazione di modifiche agli aeromobili o alle organizzazioni atte a consentire il trasporto di pazienti affetti da coronavirus o presidi sanitari e farmaci correlati con la pandemia in corso. Prorogato al 31 luglio il pagamento della quota annuale di iscrizione all'Albo Gente dell'Aria.