Norwegian appesa a un filo: bancarotta per quattro divisioni

Arriva un altro duro colpo per Norwegian Air, il cui futuro sembra ormai appeso a un filo. Mentre il gruppo è in attesa di conoscere le decisioni dei creditori in merito alla trasformazione del debito in azioni, determinando così il salvataggio della compagnia, quattro delle sue controllate in Scandinavia hanno gettato la spugna e dichiarato bancarotta.

Ne dettaglio di tratta delle divisioni dislocate tre in Danimarca e una in Svezia a cui fanno capo piloti e dipendenti a vario titolo impiegati negli aerei del vettore in Spagna, Regno Unito, Svezia, Finlandia e Stati Uniti. In totale sono coinvolti nella bancarotta e quindi rischiano il posto di lavoro oltre 1.500 piloti e più di 3.100 personale di cabina.



Indenni invece altri 2mila dipendenti (tra cui quelli impiegati in Italia) che fanno invece capo alla divisione norvegese. Secondo quanto spiegato da Norwegian in una nota, quest’ultima divisione ha potuto beneficiare dei fondi messi a disposizione dal Governo norvegese in materia di salari, mentre la stessa cosa non è avvenuta in Danimarca e Svezia.