Norwegian, ristrutturazione del debito

Il prossimo 4 maggio i vertici di Norwegian si riuniranno per discutere su una ristrutturazione del debito, in vista dell’intervento del Governo norvegese.

Dopo aver messo a terra oltre il 90% della flotta e lasciato a casa temporaneamente oltre 7.300 dipendenti, il vettore è ora in attesa del salvataggio di Stato, ma, riporta TravelMole, deve fornire garanzie all'Esecutivo norvegese, da cui potrebbero arrivare garanzie di credito per un valore fino a 3 miliardi di corone.



“Nelle prossime settimane – ha fatto sapere il ceo Jacob Schram -, apriremo un dialogo con i detentori di obbligazioni, i locatori e gli altri creditori, con l’intento di convertire un debito sostanziale in capitale. Ciò creerà una base che consentirà a Norwegian di tornare sui cieli con una struttura migliore e più forte di prima”.