Norwegian si salva in extremis: i creditori rilevano la compagnia

“Questo è stato il miglior thriller finanziario che la Norvegia abbia mai visto”. Ci ha scherzato su il ceo di Norwegian Jacob Schram al termine dell’incontro con i creditori che ha determinato il salvataggio in extremis della compagnia low cost.

L’unica possibilità di rimanere in vita era infatti la possibilità che tutti quelli che vantano debiti nei confronti del vettore votassero in favore della conversione dello stesso debito in azioni diventando così i reali proprietari di Norwegian. Una scelta avallata da circa il 95 per cento dei votanti, lasciando così ai precedenti azionisti solamente il 5 per cento del capitale.



Il passo attuale avrà come prima conseguenza lo sblocco del prestito da parte del Governo norvegese (circa 200 milioni di euro) che consentirà alla compagnia di affrontare i mesi immediati senza dovere procedere alla bancarotta. Per il futuro, però, sarà necessaria una profonda ristrutturazione per affrontare mesi che si annunciano comunque difficili.