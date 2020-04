Air Dolomiti: il ceo Joerg Eberhart scrive ai clienti della compagnia

“Grazie per la vostra fiducia e comprensione: non vediamo l’ora di ripartire insieme a voi!”. Scrive direttamente ai clienti della compagnia il ceo di Air Dolomiti Joerg Eberhart (nella foto). “Ci troviamo di fronte a circostanze senza precedenti – aggiunge -. Non poter soddisfare le esigenze dei nostri clienti abituali è una grande sfida che ci conduce in una direzione diametralmente opposta al nostro dna”.

Attualmente Air Dolomiti opera un solo collegamento per conto di Lufthansa, il Milano-Francoforte, una delle rotte lasciate aperte dal gruppo tedesco.



Il ceo poi ribadisce quali sono le policy messe in atto, dalla possibilità di riutilizzare il biglietto entro il 30 aprile del prossimo anno senza dovere decidere ora quando riprenotare. “Il biglietto conserva il suo intero valore – spiega -, a cui si aggiunge lo sconto di € 50 già previsto sulla fee del rebooking se la nuova data del vostro viaggio sarà entro il 31 dicembre 2020. Potete anche eseguire un rebooking di un volo per una nuova destinazione del network Air Dolomiti o del Gruppo Lufthansa”.



Viene inoltre ribadito di avere in atto tutte le procedure di sicurezza a bordo per garantire la salute dei passeggeri.