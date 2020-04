Air Dolomiti, voli speciali per riportare a casa gli italiani fermi in Romania

Air Dolomiti riporterà a casa gli italiani bloccati in Romania. Dopo i voli speciali effettuati nelle scorse settimane dalle città di Riga, Vilnius, Bucarest e Sofia, la compagnia aerea del Gruppo Lufthansa, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, ha programmato due ulteriori collegamenti da Bucarest.

I voli partiranno martedì 21 aprile (rispettivamente alle 13.35 e alle 14.35 locali) e raggiungeranno gli aeroporti di Roma Fiumicino e di Milano Malpensa.



“In questo particolare momento storico, le restrizioni sui collegamenti aerei sono un limite per tutti coloro che desiderano rientrare a casa – spiega in una nota Joerg Eberhart, presidente & ceo di Air Dolomiti -. Air Dolomiti è fortemente motivata a continuare l’attività di rimpatrio cominciata nelle scorse settimane in collaborazione con la Farnesina, con la quale la compagnia ha avviato una buona cooperazione e un pronto dialogo per supportare il rimpatrio dei cittadini italiani all’estero”.



Tutti gli aggiornamenti sui voli speciali di rimpatrio sono disponibili sul sito del vettore.