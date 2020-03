Lufthansa e Air Dolomiti portano in Italia 1.500 tute mediche donate dalla Cina

Porta la firma di Lufthansa e il coordinamento di Air Dolomiti il volo che oggi è atterrato a Milano Malpensa proveniente da Monaco di Baviera. Un collegamento speciale in quanto l’aereo ha trasportato 1.500 tute mediche donate dalla Cina all’Italia per sostenere il nostro Paese in questa fase di massima emergenza sanitaria.

Il volo Lh 1856 era inizialmente previsto su un Embraer di Air Dolomiti, che aveva lavorato a stretto contatto con l’Ambasciata d’Italia, ma il carico ha poi reso necessario l’utilizzo di un aeromobile più grande, un A320 a livrea Lufthansa.



“Una collaborazione tra più realtà come Lufthansa, Air Dolomiti, Generali Deutschland (Gruppo Generali) e l’Ambasciata italiana – si legge in una nota del Gruppo -: un lavoro di squadra per dare il nostro contributo”.