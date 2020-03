Affitti brevi: sei big insieme per offrire appartamenti gratis a medici e infermieri

Il mondo degli affitti a breve termine si allea per fare la propria parte nell’emergenza attuale e lancia l’iniziativa #StateACasaNostra rivolta ai medici e agli infermieri oggi in prima fila nell’emergenza coronavirus.

Altido, CleanBnB, Halldis, Italianway, Sweetguest e Wonderful Italy, sei delle principali aziende italiane di gestione di appartamenti per affitti a breve termine, hanno stipulato un accordo e hanno deciso di mettere a disposizione gli appartamenti che gestiscono gratuitamente per il personale sanitario in numerose città italiane.



“Le aziende sanitarie o direttamente i medici e gli infermieri – spiegano in una nota - possono contattare le società utilizzando l’indirizzo mail stateacasanostra@gmail.com e riceveranno dalle società le proposte di disponibilità di immobili tra le quali potranno scegliere la soluzione più idonea alle proprie esigenze”.



Gil unici costi a carico degli ospiti saranno quelli per la pulizia e la sanificazione finale, il resto sarà assorbito dalle sei società promotrici.