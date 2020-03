Lufthansa e i cambi di prenotazione: deadline più lunga a sconto di 50 euro

Nuova apertura da parte del Gruppo Lufthansa nei confronti dei passeggeri che hanno prenotato biglietti per il periodo interessato dalle cancellazioni forzate dei voli.

Dopo avere consentito di mantenere inalterato il valore della prenotazione fino a quando i passeggeri intenderanno e potranno prenotare una nuova data ed eventualmente anche una diversa destinazione fino al prossimo 31 dicembre, ora è stata estesa anche la deadline entro la quale i passeggeri devono comunicare alle compagnie del gruppo il cambio di prenotazione: non più il primo giugno ma il 31 agosto.



Inoltre in aggiunta alla gratuità per il cambio di prenotazione Lufthansa offre anche uno sconto di 50 euro che potrà essere utilizzato nel caso che il cambio di data o itinerario o classe di servizio prevede un prezzo del biglietto più elevato rispetto alla tariffa già pagata.